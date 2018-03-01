Пентагон не стал разглашать количество своих военных баз в Сирии

Министерство обороны США не стало разглашать количество своих военных баз и их дислокацию в Сирии в ответ на заявление помощника секретаря Совета безопасности России.

«По соображениям безопасности мы не обсуждаем и не разглашаем число и дислокацию войск... дабы гарантировать достижение целей нашей основной миссии — поражение ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ)», — приводит слова представителя Пентагона Эрика Паона «РИА Новости».

Ранее помощник секретаря Совбеза РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов заявил, что «на контролируемой курдскими отрядами сирийской территории создано около 20 военных баз США».