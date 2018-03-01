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Совбез РФ рассказал о тактике партизанской войны террористов в Сирии

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Фото: Global Look Press/Handout
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Террористы с Сирии перешли к тактике партизанской войны вместо масштабных боевых действий. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

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По его словам, после того как запрещенной в России группировке «Исламское государство» (ИГ) был нанесен значительный ущерб на сирийской территории, террористы перешли от масштабных боевых действий к тактике партизанской войны.

Однако вооруженное сопротивление правительственным войскам Сирии продолжают оказывать и другие террористические группировки, например «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра», которая сейчас называет себя «Фронтом Фатх Аш-Шам».

Ранее портал iz.ru сообщал, что с 24 по 26 апреля 2018 года в Сочи пройдет конференция по вопросам безопасности под эгидой Совета безопасности России, на которой главной темой обсуждения станет международный терроризм.

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