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Госдеп не исключил введения новых санкций против России по Сирии

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Фото: Global Look Press/Stefan Klein
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Госдепартамент США не исключил возможности введения новых санкций против России по Сирии. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Мы никогда не предсказываем санкции, но есть несколько вариантов, которые мы рассматриваем», — приводит слова Науэрт «РИА Новости».

Помимо этого, представитель Госдепа заявила, что США вместе с другими странами разрабатывают механизм привлечения к ответственности России и «сирийского режима» за применение химического оружия в Сирии против мирного населения.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что очередные антироссийские санкции планируется ввести в течение 30 дней. Решение Минфина США поприветствовал президент США Дональд Трамп.

Как сообщал портал iz.ru, в конце января текущего года Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. В списке оказались 210 человек — 114 чиновников и 96 «олигархов». Данные меры были приняты в соответствии с законопроектом о санкциях против РФ, подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.

При этом посол США в России Джон Хантсман заявлял, что попадание фигурантов в «кремлевский список» не означает, что в отношении них будут автоматически введены санкции.

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