США введут новые санкции против РФ в течение 30 дней

США намерены ввести очередные антироссийские санкции в течение 30 дней. Об этом сообщил в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин.

«Вы можете ожидать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые», — приводит слова Мнучина агентство Bloomberg.

Ранее Стивен Мнучин подтвердил, что президент США Дональд Трамп поприветствовал решение минфина США ввести в ближайшее время санкции против фигурантов «кремлевского доклада».

Как сообщал портал iz.ru, в конце января текущего года минфин США опубликовал «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. В списке оказались 210 человек — 114 чиновников и 96 «олигархов». Данные меры были приняты в соответствии с законопроектом о санкциях против РФ, подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.

При этом посол США в России Джон Хантсман заявлял, что попадание фигурантов в «кремлевский список» не означает, что в отношении них будут автоматически введены санкции.