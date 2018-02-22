США рассматривают введение новых санкций в отношении РФ

Возможность введения дополнительных санкций в отношении России рассматривают в Вашингтоне. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных представителей американской администрации.

Источники рассказали агентству, что решение о принятии новых санкций не должно быть политизировано. Обсуждения ведутся за закрытыми дверьми, предлагается введение новых санкций в отношении тех, чьи имена содержатся в так называемом кремлевском списке, ранее опубликованном США.

Отмечается, что США в вопросе введения дополнительных санкций должны быть едины со своими европейскими союзниками.

«Кремлевский список», в который внесены все члены правительства РФ, руководство администрации президента, руководители ряда государственных корпораций и банков, бизнесмены, минфин США опубликовал в конце января. Дмитрий Медведев назвал «кремлевский список» внутриамериканской проблемой. Ранее стало известно, что президент Владимир Путин обсудит с бизнесменами возможные проблемы из-за «кремлевского списка».