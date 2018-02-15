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Медведев назвал «кремлевский список» внутриамериканской проблемой

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Опубликованный минфином США «кремлевский список» является результатом борьбы американского политического истеблишмента с президентом страны Дональдом Трампом. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он при этом отметил, что внесение в список представителей российского бизнеса может быть нацелено на подрыв деловых отношений между РФ и Евросоюзом и стремлением Вашингтона продвинуть интересы американских производителей. 

«Что касается нынешней темы с этими списками, опубликованными или неопубликованными, это в значительной степени внутриамериканская проблема: это проблема борьбы американского истеблишмента с президентом Трампом», — сказал премьер-министр в эфире телеканала «Россия 24»

Как сообщал портал iz.ru, в конце января Медведев пошутил, комментируя свое попадание в «кремлевский список». Он отметил, что непопадание в него было бы поводом уволиться. 

«Кремлевский доклад» был опубликован 30 января. Документ содержит информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах.

В список попали 210 человек, в числе которых 114 чиновников и 96 предпринимателей. Они могут в будущем попасть под санкции Вашингтона. 

Доклад был создан в соответствии с законопроектом о санкциях против РФ, подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. 

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