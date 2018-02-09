Путин обсудит с бизнесменами возможные проблемы из-за «кремлевского списка»

Бизнесмены смогут обсудить в пятницу, 9 февраля, на встрече с президентом России Владимиром Путиным «кремлевский список» США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря главы государства спросили о том, известно ли в Кремле об опасениях российского бизнеса и, в частности, главы «Лукойла» Вагита Алекперова о том, что публикация данного списка осложнит привлечение кредитов для крупных компаний.

«В том, что этот список вряд ли можно назвать позитивным, наверное, с Алекперовым согласятся все», — отметил представитель Кремля.

В пятницу, 9 февраля, Алекперов заявил о том, что включение в «кремлевский список» приведет к тому, что партнеры будут более осторожны. Бизнесмен отметил, что сам факт его существования — «это уже негатив».

Минфин США обнародовал на прошлой неделе открытую версию «кремлевского доклада», в который были внесены все члены российского правительства, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций, а также бизнесмены, имеющие состояние более $1 млрд. В их числе оказались Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф и др.

Портал iz.ru писал о заявлении министра финансов США Стивена Мнучина о том, что автоматического попадания под санкции упомянутых в списке лиц этот перечень не означает, однако в будущем против них могут вводиться реальные санкции.