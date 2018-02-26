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СМИ узнали о задержке в продлении антироссийских санкций ЕС

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Евросоюз отложил принятие решения о продлении еще на полгода экономических санкций против России.

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«Не сегодня, из-за национальной процедуры. Новой даты пока нет», — сказал «РИА Новости» европейский дипломат.

Ранее ожидалось, что такое решение может быть принято 26 февраля. 

Перед принятием общеевропейских решений в некоторых странах ЕС необходимо получить согласие парламента или правительства, что может затянуть процедуру, поясняет агентство.

В данном случае речь идет об индивидуальных санкциях в отношении конкретных физических лиц. Срок действия ограничительных мер истекает 15 марта. 

Как ранее писал iz.ru, посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель не будет вводить в ближайшее время новые санкции против Москвы. В то же время в Вашингтоне рассматривают такую возможность.

По оценке Эдерера, отношения Евросоюза и России упали до самого низкого уровня с момента окончания холодной войны.

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