СМИ узнали о задержке в продлении антироссийских санкций ЕС
Евросоюз отложил принятие решения о продлении еще на полгода экономических санкций против России.
«Не сегодня, из-за национальной процедуры. Новой даты пока нет», — сказал «РИА Новости» европейский дипломат.
Ранее ожидалось, что такое решение может быть принято 26 февраля.
Перед принятием общеевропейских решений в некоторых странах ЕС необходимо получить согласие парламента или правительства, что может затянуть процедуру, поясняет агентство.
В данном случае речь идет об индивидуальных санкциях в отношении конкретных физических лиц. Срок действия ограничительных мер истекает 15 марта.
Как ранее писал iz.ru, посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель не будет вводить в ближайшее время новые санкции против Москвы. В то же время в Вашингтоне рассматривают такую возможность.
По оценке Эдерера, отношения Евросоюза и России упали до самого низкого уровня с момента окончания холодной войны.