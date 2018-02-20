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Швейцария проводит автономную санкционную политику в отношении РФ

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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul/ZB
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Уполномоченная правительства Швейцарии по торговым соглашениям, член правления Государственного секретариата по экономике (SECO) Ливия Лой в интервью вещательной компании RTS напомнила об автономной политике страны в плане санкций. Также автономно Швейцария действует и в отношении РФ, отметила Лой, передает ТАСС.

Она отметила, что правительство Швейцарии не станет перенимать санкции ЕС, но примет меры, «необходимые для того, чтобы избежать обхода этих санкций с швейцарской территории». По словам представителя правительства Швейцарии, антироссийские санкции обходятся дорого и тем странам, которые им подверглись, и тем, которые их ввели.

В 2014 году Евросоюз ввел антироссийские санкции после воссоединения Крыма с Россией. Меры неоднократно расширялись и продлевались.

Портал iz.ru сообщал, что Берлин связал отмену санкций с вводом миротворцев ООН в Донбасс. Также известно, что Евросоюз не планирует вводить в ближайшее время дополнительные санкции против России.

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