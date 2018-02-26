Рогозин назвал санкции против России показателем силы страны

Председатель правительства РФ и куратор военно-промышленного комплекса Дмитрий Рогозин заявил, что западным странам не нравится возрождение национального самосознания нашей страны, и уверен, что санкции против России введены навсегда и являются показателем мощи нашей страны.

По его словам, снятие санкций может стать возможным только в том случае, если Россия снова станет слабой, ведь сами по себе они направлены против усиления страны.

Также в интервью газете «Коммерсант» Рогозин отметил, что санкции стали тем шансом, в котором мы можем проявить лучшие черты нашего национального характера.

Ранее портал iz.ru сообщал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал об обеспокоенности России новой инициативой США по досмотру морских грузов в рамках санкций по КНДР, которая нарушает достигнутые ранее договоренности.