Посол ЕС заявил о рекордном падении уровня отношений с Россией

Отношения Евросоюза и России упали до самого низкого уровня с момента окончания холодной войны, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

В частности, он заявил, что отношения могут улучшиться, если будут имплементированы Минские соглашения. Эдерер также рассказал, что понимает, на каком этапе сейчас находятся переговоры «нормандского формата».

«С учетом этого то, что я увидел здесь, меня не удивило. Отношения между Евросоюзом и Россией, как мне представляется, находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны», — сказал посол в интервью «Коммерсанту».

В то же время он отметил, что в настоящее время заметны признаки стабилизации ситуации, однако отношения серьезно подорваны отсутствием доверия. Эдерер заявил, что при этом Россия и Евросоюз не прекращают контакты на различных уровнях и делают для этого всё, что могут.

Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер заявил также, что Евросоюз не будет вводить в ближайшее время санкции против России из-за ситуации на Украине.