Террористы обстреляли гуманитарный коридор в Восточной Гуте

Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) выпустили как минимум три минометных снаряда по гуманитрному коридору рядом с лагерем беженцев Вафидин под Дамаском.

Согласно данным сирийского агентства SANA, несколько мин упало недалеко от населенного пункта Дувейр, в котором находится мобильный пункт приема граждан и оказания медпомощи.

По информации источника агентства в полицейском управлении, боевики также обстреляли район Берзи на севере Дамаска.

Как ранее сообщал портал iz.ru, ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте по поручению президента РФ Владимира Путина и начала действовать со вторника, 27 февраля. За первые два дня действия гумпаузы ни одному мирному жителю не удалось воспользоваться гуманитарным коридором и покинуть район из-за провокаций террористов.