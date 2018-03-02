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Боевики Восточной Гуты 37 раз нарушили гуманитарную паузу

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Сирийские военные зафиксировали 37 случаев нарушения гуманитарной паузы в Восточной гуте со стороны боевиков. Об этом сообщил журналистам представитель сирийской армии Мухаммед Ясир.

«С начала гуманитарной паузы со стороны боевиков зафиксировано 37 выстрелов снайперов и минометов. Когда они видят любое движение, они сразу задействуют и стрелковое оружие, и минометы», — уточнил он.

Он уточнил, что правительственная амия соблюдает «режим тишины» и не реагирует на провокации боевиков. 

«Правительство Сирии обеспечило все условия для вывода мирных жителей, включая автобусы, скорую помощь и лагерь для расположения мирных жителей, которые до сих пор не вышли оттуда, из-за того что боевики не пускают их», — отметил Ясир. 

Как ранее писал портал iz.ru, организованные российскими и сирийскими военными гуманитарные паузы в Восточной Гуте, во время которых мирные жители должны были покинуть район боевых действий, были сорваны провокациями террористов

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