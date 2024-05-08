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ЦБ поддержал законопроект о появлении сервиса «второй руки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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ЦБ поддержал законопроект о появлении сервиса «второй руки». В пресс-службе регулятора рассказали «Известиям», что на основе опыта банков, которые уже сами добровольно используют сервис «второй руки», видна его эффективность как инструмента защиты от мошеннических действий. Там также отметили, что он востребован среди социально уязвимых групп населения, их родственников и близких людей.

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«Да, Банк России поддерживает этот законопроект. Регулятор еще несколько лет назад издал методические рекомендации, которые касались внедрения сервиса «второй руки». Он дает клиенту кредитной организации возможность по договоренности с родственником или знакомым назначить его своим помощником. Тот имеет право подтвердить переводы через дистанционные каналы или отклонить операцию в течение определенного срока», — пояснили в ЦБ.

«Известия» направили запросы в крупнейшие банки страны на предмет актуальности законопроекта в качестве нового механизма по борьбе с мошенниками.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Спроси и сохрани: от банков потребуют согласовывать кредиты с родственниками клиентов

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