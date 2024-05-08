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Спроси и сохрани: от банков потребуют согласовывать кредиты с родственниками клиентов

Законопроект о проверке банковских операций доверенными лицами Госдума рассмотрит в весеннюю сессию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Банки обяжут согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы предотвратить мошенничество. Такой законопроект Госдума может принять уже в весеннюю сессию, узнали «Известия». Доверенное лицо в течение 12 часов должно подтвердить или отклонить операцию. Инициативу поддерживают в ЦБ, отмечая, что новый механизм защиты будет востребован среди социально уязвимых групп населения и их близких людей.

Защитить от мошенников

В России появится новая услуга по защите средств граждан. Как выяснили «Известия», Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект «О внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности». Документом предлагается ввести механизм дополнительной верификации финансовых операций, которые по желанию клиентов начнут одобрять их родственники или доверенные лица.

Согласно законопроекту, системно значимые кредитные организации (сейчас их 13) будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, который получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции банк откажет в проведении трансакции.

Информацию о том, что Госдума рассмотрит инициативу в ближайшее время, «Известиям» подтвердили в «Единой России» и профильном комитете.

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

После 13–15 мая, когда завершится формирование правительства, Госдума может принять законопроект в первом чтении. Затем потребуется примерно месяц, чтобы внести в него поправки, в том числе предложенные в отзыве правительства, которое концептуально поддержало инициативу, — пояснила «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Наталья Костенко.

По ее словам, ко второму чтению в тексте закона может появиться механизм отзыва доверенности, который предложило прописать правительство, чтобы исключить риски злоупотребления для поручителя. Также упростят саму процедуру реализации инициативы.

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— Принцип один: есть доверенное лицо, ему сообщается об операциях, а вот форма уведомления, сумма, с которой возможна блокировка, будет варьироваться, — пояснила депутат. — С учетом одобрения законопроекта всеми ведомствами не думаю, что будет какая-то задержка при его рассмотрении в окончательном чтении.

Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку от «Справедливой России — За правду», еще один автор инициативы Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что указанный законопроект стоит в повестке работы нижней палаты парламента на май для рассмотрения в первом чтении. При этом он уточнил, что в случае его принятия в окончательном чтении закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

ЦБ РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Согласно данным ЦБ, в России фиксируется рост объема операций проведенных либо без согласия клиентов, либо под влиянием обмана. Только за 2023 год мошенники похитили со счетов россиян около 15,8 млрд рублей (на 11,5% больше, чем в 2022-м), совершив 1,17 млн транзакций, — пояснил важность принятия законопроекта Анатолий Аксаков.

По его словам, зачастую мошенники для этих целей используют телефонные звонки клиентам банков, которые под давлением сообщают номера карт, CVC-кодов и прочие данные.

Порядок взаимодействия и тарифное обслуживание будут установлены в соглашении между кредитной организацией, клиентом и доверенным лицом, добавил он.

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Не рекомендовать, а обязать

В пресс-службе ЦБ «Известиям» рассказали, что на основе опыта банков, которые уже сами добровольно используют сервис «второй руки», видна его эффективность как инструмента защиты от мошеннических действий. Там также отметили, что он востребован среди социально уязвимых групп населения, их родственников и близких людей.

— Да, Банк России поддерживает этот законопроект. Регулятор еще несколько лет назад издал методические рекомендации, которые касались внедрения сервиса «второй руки». Он дает клиенту кредитной организации возможность по договоренности с родственником или знакомым назначить его своим помощником. Тот имеет право подтвердить переводы через дистанционные каналы или отклонить операцию в течение определенного срока, — пояснили в ЦБ.

Также там обратили внимание на то, что при этом помощник не имеет доступа к деньгам своего подопечного и не может вместо него совершать операции.

«Известия» направили запросы в крупнейшие банки страны на предмет актуальности законопроекта в качестве нового механизма по борьбе с мошенниками.

В своем заключении на законопроект Ассоциация банков России поддержала идею о том, что у клиента должна быть возможность воспользоваться услугой «доверенное лицо» при проведении операций, сообщил «Известиям» вице-президент объединения Алексей Войлуков.

перевод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Законопроект предлагает возможность установить дополнительный контроль доверенным лицом при переводе денежных средств со счетов клиента. При этом действие документа не распространяется на самые массовые трансакции, совершаемые с использованием сервисов системы быстрых платежей (СБП), платежных карт, электронных кошельков, — пояснил представитель бизнеса.

По его словам, так как на сегодня подавляющее большинство переводов происходит с помощью СБП, платежных карт и электронных кошельков, то законопроект охватывает не более 5% типов операций, которые не требует услуги «доверенного лица», поскольку они непривлекательны для мошенников.

— Действие законопроекта предлагается распространить только на дистанционные каналы обслуживания, однако, по статистике, большое количество случаев происходит под воздействием социальной инженерии, когда клиент снимает деньги непосредственно в офисе банка и переводит их мошенникам. Поэтому мы считаем, что законопроект требует существенных доработок, — подчеркнул Алексей Войлуков.

Проблема с мошенничеством в России стоит достаточно остро, зачастую в зоне риска находятся социально незащищенные категории граждан, пожилые люди, которые обладают меньшей цифровой грамотностью, отметил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

— В этой связи вполне резонно, чтобы такие граждане сознательно передавали своим родственникам право контролировать определенным образом совершение различных операций, — отметил он.

По его словам, главное, чтобы эта услуга была добровольной и бесплатной для всех потребителей, — как для тех, кто подключает ее, так и тех, кто будет согласовывать эти трансакции. Это позволит и популяризировать механизм и защитить от мошенничества, считает эксперт.

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