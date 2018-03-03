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Опубликовано видео бегства детей из Восточной Гуты под огнем боевиков

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Фото: РЕН ТВ
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Сирийские военные передали российскому Центру по примирению враждующих сторон в Сирии видео, на котором запечатлено бегство двоих детей под огнем боевиков по гуманитарному коридору в Восточной Гуте.

На видео видно, как двое сирийских военных прикрывают подбегающих к ним детей, после чего очень быстро берут их и на руках выносят из опасного района. Всё это время сирийским военным приходится активно отстреливаться от террористов.

Напомним, в пятницу стало известно, что по гуманитарному коридору смогли пройти двое детей из Восточной Гуты. Бегство детей прикрывали военные, коридор в это время, как и днем ранее, простреливался боевиками.

Между тем в субботу представитель российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин сообщил, что боевики в Восточной Гуте усугубляют гуманитарную ситуацию, отбирая у местных жителей не только листовки для прохода по коридору, но даже продукты питания.

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