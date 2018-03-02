Двое детей смогли покинуть Восточную Гуту по гумкоридору под огнем боевиков

Двое детей в ночь на 2 марта смогли покинуть расположенной под Дамаском район Восточная Гута под огнем боевиков. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, гуманитарным коридором удалось воспользоваться мальчику и девочке, с которыми в настоящее время работают врачи и психологи. Сирийские военнослужащие смогли обеспечить детям прикрытие под огнем и встретить их на пропуском пункте.

«Дежурившие на пункте пропуска сирийские военнослужащие заранее засекли их движение и поэтому смогли организовать встречу и прикрытие, поскольку боевики вели по детям огонь из стрелкового оружия», — отметил Золотухин.

Он подчеркнул, что массового выхода местных жителей из анклава пока не наблюдается из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня.

Как писал портал iz.ru, ранее организованные российскими и сирийскими военными гуманитарные паузы в Восточной Гуте, во время которых мирные жители должны были покинуть район боевых действий, были сорваны провокациями террористов.