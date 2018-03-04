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Боевики помешали Дамаску доставить гумпомощь в Восточную Гуту

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Власти Сирии направили в Восточную Гуту 46 грузовиков с гуманитарной помощью. Ее доставке помешали боевики, не прекращающие вести огонь по гуманитарному коридору, сообщил замглавы МИД САР Фейсал Микдад.

«Мы пытались отправить 46 грузовиков в Гуту, но боевики продолжают вести огонь по коридору», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

Микдад также заявил, что Дамаск готов отправить гумпомощь в лагерь Ар-Рукбан, который располагается на границе с Иорданией. При этом ООН должна гарантировать, что ее получат мирные жители.

Как писал портал iz.ru, накануне Центр по примирению враждующих сторон в САР сообщил, что боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) готовят нападение на гуманитарный конвой ООН. Впоследствии террористы планировали обвинить в атаке сирийское правительство.

В воскресенье, 4 марта, стало известно, что ООН приостановила отправку конвоя с гумпомощью в Восточную Гуту. В организации не стали называть причину.

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