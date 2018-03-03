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Сирийские боевики готовят провокацию против гумконвоя ООН

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Боевики запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» намерены обстрелять гуманитарный конвой ООН и возложить вину на правительство Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

По словам генерал-майора Юрия Евтушенко, боевики собирались напасть на гумконвой в районе населенного пункта Дума. Террористы планировали обстрелять колонну из минометов, передает ТАСС.

В Центре подчеркнули, что снайперы «Джебхат ан-Нусра» регулярно обстреливают подступу пункта пропуска. Для скрытного передвижения они используют сеть подземных тоннелей.

В частности, за минувшие сутки коридор был обстрелян четыре раза, ранения получили три местных жителя.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что боевики не позволяют мирным жителям покинуть пригорода Дамаска, в том числе устраивают показательные казни.

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