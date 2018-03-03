Боевики снова совершили обстрелы во время гумпаузы в Восточной Гуте

Мирным жителям снова не удалось покинуть расположенный под Дамаском район Востоная Гута из-за совершаемых боевиками в нарушение гуманитарной паузы обстрелов.

Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин. По его словам, 3 марта боевики вновь обстреляли гуманитарный коридор и пропускной пункт.

«Сегодня в течение дня по району пункта пропуска вновь велся снайперский огонь. Кроме того, с 9 часов 35 минут до 11 часов 10 минут гуманитарный коридор был четырежды обстрелян из стрелкового оружия, ранены три местных жителя», — рассказал Золотухин.

Он отметил, что боевики насильно удерживают мирных граждан в качестве живого щита, чтобы защитить себя от ударов сирийских правительственных войск.

«Эти действия бандформирований, а также непрекращающиеся обстрелы ими города Дамаска и пригородов являются военными преступлениями, виновные должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул Золотухин.

Как писал портал iz.ru, в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза, действующая с 9:00 до 14:00 по местному времени.

За предыдущие дни ее действия, согласно сообщениям российских военных, ни одному мирному жителю не удалось покинуть зону боевых действий в эти часы.

При этом двое детей смогли воспользоваться гуманитарным коридором и выйти из опасной зоны в ночное время.