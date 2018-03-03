Прямой эфир

Боевики снова совершили обстрелы во время гумпаузы в Восточной Гуте

0
Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мирным жителям снова не удалось покинуть расположенный под Дамаском район Востоная Гута из-за совершаемых боевиками в нарушение гуманитарной паузы обстрелов. 

Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин. По его словам, 3 марта боевики вновь обстреляли гуманитарный коридор и пропускной пункт. 

«Сегодня в течение дня по району пункта пропуска вновь велся снайперский огонь. Кроме того, с 9 часов 35 минут до 11 часов 10 минут гуманитарный коридор был четырежды обстрелян из стрелкового оружия, ранены три местных жителя», — рассказал Золотухин. 

Кровавое перемирие
Почему в Сирии не работает решение Совбеза ООН о прекращении огня

Он отметил, что боевики насильно удерживают мирных граждан в качестве живого щита, чтобы защитить себя  от ударов сирийских правительственных войск.

«Эти действия бандформирований, а также непрекращающиеся обстрелы ими города Дамаска и пригородов являются военными преступлениями, виновные должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул Золотухин.

Как писал портал iz.ru, в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза, действующая с 9:00 до 14:00 по местному времени. 

За предыдущие дни ее действия, согласно сообщениям российских военных, ни одному мирному жителю не удалось покинуть зону боевых действий в эти часы. 

При этом двое детей смогли воспользоваться гуманитарным коридором и выйти из опасной зоны в ночное время

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол Сирии обсудил в МИД РФ обстановку в Восточной Гуте
Опубликовано видео бегства детей из Восточной Гуты под огнем боевиков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017