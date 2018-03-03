Посол Сирии обсудил в МИД РФ обстановку в Восточной Гуте

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад обсудили на встрече текущую ситуацию в Восточной Гуте.

«В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачу выполнения всеми сторонами резолюции 2401 СБ ООН», — говорится в официальном сообщении МИДа.

В частности, говорилось о провокациях со стороны террористов, затруднениях при эвакуации больных и раненых и при доставке гуманитарной помощи.

Встреча прошла по просьбе сирийского посла, уточняет «Интерфакс».

Как писал портал iz.ru, накануне представитель МИД РФ сообщила, что в Восточной Гуте проводится крупномасштабная наземная операция по противодействию боевикам.