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Посол РФ потребовал от Джонсона объяснить планы по ударам в Сирии

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Посол России в Лондоне Александр Яковенко в письме главе МИД Великобритании Борису Джонсону потребовал от него разъяснить заявление, в котором британский министр не исключил нанесение авиаударов по Сирии, сообщила пресс-служба посольства.

«Такого рода постановка вопроса вызывает озабоченность. Вооруженная агрессия против легитимного правительства Сирии будет являться грубым нарушением международного права со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для международного позиционирования Лондона», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Там также отметили, что заявление Джонсона о намерении предпринять агрессивные действия не способствует политическому урегулированию и может препятствовать импульсу, который был дан Конгрессом сирийского национального диалога в Сочи в январе. Кроме этого, британские удары по Сирии отдалят поиск взаимного согласия между сторонами в Сирии, так как пошлют оппозиции неверный сигнал.

В посольстве отметили, что если Джонсон всерьез озвучивал британские планы, то это говорит о пренебрежительном отношении Лондона к международному праву, а также об отсутствии у него заинтересованности в мирном разрешении конфликта в Сирии.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон может начать наносить удары по Сирии с воздуха, если появятся доказательства применения Дамаском химического оружия.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о применении сирийскими властями химоружия в Восточной Гуте, назвал подобные сообщения фарсом.

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