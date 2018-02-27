Посол России и замглавы МИД Великобритании обсудили ситуацию в Сирии

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко обсудил с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом ситуацию в Сирии.

Российский дипломат отметил, что Россию не устраивает риторика представителей Соединенного Королевства, которые считают Москву ответственной за ухудшение ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР).

«Мы совершенно не удовлетворены теми заявлениями, которые делает их министр иностранных дел (Борис Джонсон. — Прим iz.ru) в парламенте в плане возложения всей вины за гуманитарную ситуацию в Сирии на Россию и другие страны», — заявил Яковенко журналистам после переговоров в МИД Великобритании.

Посол добавил, что выполнению резолюции Совета Безопасности ООН по САР о временном перемирии мешают вооруженные формирования, которые не готовы предоставить гуманитарные коридоры.

В связи с этим Яковенко призвал представителей МИД Великобритании повлиять на стороны конфликта в Сирии с тем, чтобы помочь обеспечить режим прекращения огня в зоне конфликта.

Представители Соединенного Королевства, в свою очередь, пообещали «сделать всё от них зависящее», рассказал посол России в Лондоне.