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Российский посол призовет Лондон повлиять на боевиков в Восточной Гуте

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Фото: ТАSS/PA Images/Jonathan Brady
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Посол России в Великобритании Александр Яковенко обратится к властям Соединенного Королевства с призывом повлиять на вооруженные группировки в Восточной Гуте для выполнения резолюции Совета Безопасности ООН.

Во вторник, 27 февраля, дипломат выступит в британском внешнеполитическом ведомстве.

«Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований выполнят свои обязательства и обеспечат прекращение своими подопечными боевых действий в интересах скорейшего прохождения гуманитарных конвоев», — приводит сообщение пресс-службы посольства ТАСС.

В дипмиссии также указали на неприемлемость попыток Лондона возложить ответственность на Россию за положение в Сирии, выгораживая таким образом террористов, которые убивают мирных жителей.

Как сообщал портал iz.ru, Совет Безопасности ООН принял резолюцию о временном перемирии на всей территории Сирийской Арабской Республики для доставки в труднодоступные районы.

Документ не распространяется на военные операции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и других экстремистских организаций.

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