Бондарев обвинил США в эскалации конфликта в Восточной Гуте

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что США несут ответственность за происходящее в Восточной Гуте в Сирии.

По его словам, «если бы США не саботировали борьбу с терроризмом, полная и окончательная победа была бы уже достигнута». «За перестрелки и за происходящее в Восточной Гуте ответственны именно они», — сказал сенатор «РИА Новости».

Ранее начальник Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что за неделю в осажденном анклаве погибло 500 человек и еще 15 тыс. получили ранения. В свою очередь, обстрелы Дамаска и окрестностей за тот же период привели к гибели 14 и ранениям 214 человек.

Отмечается, что в регионе под единым командованием действуют террористические группировки «Джейш аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра», «Ахрар аш-Шам» (все запрещены в РФ) и другие, более мелкие формирования.