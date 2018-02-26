Главы МИД России и Германии обсудили ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба германского внешнеполитического ведомства.

Германский министр в рамках беседы указал на необходимость соблюдения всеми сторонами резолюции 2401 Совбеза ООН о перемирии в Сирии и отметил недостаточность пятичасового прекращения боев в Восточной Гуте для обеспечения жителей района необходимой гумпомощью, передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, по поручению президента РФ Владимира Путина в расположенном вблизи от Дамаска районе Восточная Гута с 26 февраля введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. Боевые действия на территории будут полностью прекращаться с 9:00 до 14:00.

В конце прошлой недели Совбез ООН принял резолюцию 2401, предусматривающую полное прекращение боевых действий на территории Сирии на период в 30 дней для оказания гуманитарной помощи местному населению.