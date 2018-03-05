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МИД обвинил СПЧ ООН в «двойных стандартах»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Резолюция Совета ООН по правам человека об ухудшении положения в сирийской Восточной Гуте не имеет ничего общего с реальной заботой о правах человека и гуманитарных нуждах населения региона, считают в МИД РФ. Об этом говорится в комментарии ведомства, опубликованном в понедельник, 5 марта.

«Доказательством тому стала позиция основных авторов — делегации Великобритании, — которые при поддержке США отказались принять предложенные Россией и рядом других государств поправки, направленные на осуждение терроризма в Сирии», — отмечается в документе.

При этом боевики продолжают торговаться, используя мирных жителей Восточной Гуты в качестве заложников.

МИД призвал оказать давление на боевиков с тем, чтобы они согласились на переговоры и эвакуацию раненых и больных из анклава и пропуск гуманитарных конвоев.

2 марта российское посольство в США заявило, что попытки американской стороны возложить на Россию ответственность за якобы применение Дамаском химического оружия в Сирии являются проявлением цинизма. Обвинения в несоблюдении Россией обязательств в Сирии нацелены на сохранение анклава экстремистов в Восточной Гуте.

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