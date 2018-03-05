Макрон и Эрдоган обсудили гуманитарный кризис в Восточной Гуте

Лидеры Франции и Турции обсудили гуманитарный кризис в Восточной Гуте. Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 4 марта, провели телефонные переговоры.

Французский лидер выразил «серьезную озабоченность» сложившейся в пригороде Дамаска ситуацией.

Макрон призвал международное сообщество, в частности Россию и Иран, повлиять на сирийские власти, чтобы те выполнили резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН, которая предполагает доставку гуманитарных грузов и эвакуацию раненых.

«Оба президента продолжат добиваться политического урегулирования сирийского кризиса в рамках Женевского процесса со всеми соответствующими партнерами и представителями сирийской оппозиции», — приводит итоговое заявление сторон «Федеральное агентство новостей».

Как сообщал портал iz.ru, Белый дом ранее обвинил Россию, Сирию и Иран в невыполнении резолюции СБ ООН.