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Боевики обстреляли медпункт во время гумпаузы в Восточной Гуте

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Фото: Global Look Press/dpa/Samer Bouidani
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Боевики обстреляли в Сирии медицинский пункт в период действия гуманитарной паузы в Восточной Гуте. В результате обстрела никто не пострадал, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

В частности, боевики обстреливали медпункт, расположенный на окраине Эр-Рихана недалеко от пункта пропуска.

«Шесть мин разорвались на расстоянии от 200 до 400 м к западу от медпункта», — приводит «Интерфакс» слова Евтушенко.

Он добавил, что в течение суток никто из мирных жителей не смог покинуть анклав. В настоящее время пути выхода из коридора безопасности на дороге, ведущей к пункту пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, заблокированы. Кроме того, пункт пропуска постоянно обстреливается боевиками из стрелкового оружия.

Начиная с 09:00 до 14:00 часов в зоне обстрела продолжает действовать шестая по счету гуманитарная пауза, во время которой боевики ведут обстрелы по мирному населению.

По словам президента Сирии Башара Асада, военная операция против террористов в анклаве Восточная Гута будет продолжена.

Согласно последним данным ООН, с 18 февраля в сирийском анклаве Восточная Гута погибли около 600 человек и еще более 2 тыс. были ранены.

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