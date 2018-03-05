Белый дом обвинил Россию в игнорировании резолюции СБ ООН по Сирии

Администрация США обвинила Россию, Сирию и Иран в невыполнении резолюции 2401 СБ ООН. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

«Режим (президента Сирии Башара) Асада, наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране, должен придерживаться резолюции 2401 Совета безопасности ООН, прекратить боевые действия в Восточной Гуте и вокруг нее и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тыс. ни в чем не повинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении», — сообщили в Белом доме.

Помимо этого, в США осудили военное наступление сирийской армии при поддержке российских военных и иранских военных, которое проводится в пригороде Дамаска Восточная Гута против боевиков. Белый дом обвинил власти Сирии и Россию в «убийстве невиновных гражданских лиц», а также во «лжи и неизбирательной силе», сообщает РИА «Новости».

В январе текущего года Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций и оказания помощи пострадавшим. Проект резолюции 2401 был выдвинут Кувейтом и Швецией.