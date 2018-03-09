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Эрдоган назвал сроки наступления на сирийский Африн

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Фото: REUTERS/Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об окружении сирийского Африна и сообщил, что турецкие военные могут войти в центр города в любой момент.

«Наша цель - Африн... Всего 3171 (террористов- iz.ru.) было нейтрализовано. Центр Африна окружен. Мы готовы войти в центр в любой момент», –– цитирует Эрдогана Haberturk.

8 марта министр иностранных дел Турции заявил, что военная операция «Оливковая ветвь» завершится в Африне до конца мая.

Также стало известно о взятии турецкими военными города Джиндерес.

20 января генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» в Сирии. Целью военных стали боевики и курдские формирования «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз», которых активно поддерживают США.

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