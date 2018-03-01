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СБ РФ рассказал, как США спровоцировали Турцию на операцию в Африне

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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США накачали сирийских курдов самым современным оружием, чем спровоцировали Турцию на начало военной операции в Африне, сообщил помощник секретаря Совета безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

«Курды буквально накачиваются самым современным (американским) оружием. Поставки современных вооружений и поощрение в курдской среде сепаратистских настроений фактически спровоцировали проведение Турцией военной операции на севере Сирии в районе Африна», — сказал Венедиктов «РИА Новости».

Напомним, генштаб Турции 20 января объявил о начале в Африне военной операции «Оливковая ветвь» против курдов из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которых активно поддерживают США.

25 февраля источник в рядах курдов сообщил о том, что за время турецкой военной операции в Африне погибли 187 гражданских и более 550 человек получили ранения.

В тот же день Турция заявила об окончании первого этапа военной операции в Африне.

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