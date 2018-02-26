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Пентагон сообщил об обсуждении США и Турцией деэскалации в Африне

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Фото: REUTERS/Umit Bekta
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США и Турция обсуждают варианты деэскалации конфликта в сирийском приграничном районе Африн. Об этом заявил представитель Пентагона Эдриан Рэнкин-Галлоуэй.

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«Идут дипломатические обсуждения прямо сейчас насчет деэскалации в Африне», — приводит его слова «РИА Новости»

Как писал портал iz.ru, СМИ ранее сообщили, что вошедшие в Африн турецкие военные сформировали вокруг района линию в форме полумесяца, завершив таким образом первый этап операции «Оливковая ветвь».

Операция ВС Турции «Оливковая ветвь» стартовала 20 января в 17:00. Тогда турецкая авиация начала наносить удары по территории Африна. 

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции заявил о создании в Сирии «сил безопасности границы».

Подробная информация о событиях, связанных с операцией «Оливковая ветвь», доступна в сюжете портала iz.ru. 

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