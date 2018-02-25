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Турция заявила о завершении первого этапа операции в сирийском Африне

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Фото: Global Look Prees/Markus Heine
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Турция завершила первый этап проведения операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Хабер тюрк».

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Сообщается, вошедшие на территорию Сирии военнослужащие из турецких районов Хатай и Килис объединились и сформировали линию в виде полумесяца вокруг Африна. Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о том, что республика будет проводить операцию в четыре этапа.

В воскресенье, 25 февраля, источник в рядах курдов сообщил о том, что за время турецкой военной операции в Африне погибли 187 гражданских и более 550 человек получили ранения.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале в Африне военной операции «Оливковая ветвь» против курдов из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которых активно поддерживают США.

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