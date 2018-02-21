Анкара контактирует с Дамаском через Москву

Турция контактирует с сирийским руководством через Россию, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Это заявление сделано на фоне того, что с 20 января генштаб Турции ведет в сирийском Африне военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов.

Калын напомнил, что Анкара не ведет прямое общение с Дамаском. «Иногда, когда нужно, мы через Россию передаем наши сообщения режиму», — приводит сайт «Комсомольской правды» его слова.

Калын добавил, что власти Турции сохраняют осторожность во взаимодействии с США, передает «Федеральное агентство новостей».

В начале февраля российские послы рассказали об отношениях России с Сирией и Турцией. Ранее стало известно, что Дамаск готов любыми способами противостоять агрессии Турции в Африне.