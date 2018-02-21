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Дамаск готов любыми способами противостоять агрессии Турции в Африне

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Противостоять агрессии Турции в сирийском Африне Дамаск будет любыми способами. С таким заявлением выступил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад в среду, 21 февраля.

«Мы будем противостоять любыми способами, поскольку это является агрессией против сирийского народа», — цитирует его ТАСС.

В сирийском Африне с 20 января идет операция турецких вооруженных сил «Оливковая ветвь», направленная против курдских сил самообороны, укрепившихся в этом районе.

20 февраля сообщалось, что турецкие войска намерены в ближайшие дни окружить район, в ответ на это курды заявили о готовности передать часть своих позиций правительственным войскам Сирии.

В тот же день подконтрольные Дамаску сирийские ополченцы заявили, что входят в Африн, но позже Турция заявила, что отбила эти попытки.

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