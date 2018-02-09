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Российские послы рассказали об отношениях России с Сирией и Турцией

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Послы России в Сирии и Турции Александр Кинщак и Алексей Ерхов побеседовали с журналистами iz.ru в преддверии Дня дипломатии, который отмечается 10 февраля.

Они рассказали о тонкостях своей работы, а также о взаимодействии Москвы с Дамаском и Анкарой.

По словам Кинщака, российско-сирийские отношения всегда были теплыми, а сирийский народ в большинстве своем положительно оценивает действия Москвы в относительно вооруженного конфликта в Арабской Республике.

В свою очередь Ерхов, занявший пост после гибели посла России в Турции Андрея Карлова, уверен, что отношения Москвы и Анкары «бьют ключом».

«Например, прошлый год был у нас рекордным по количеству телефонных разговоров и по количеству личных встреч наших руководителей», — констатировал дипломат.

Полную версию интервью смотрите на сайте iz.ru в субботу, 10 февраля.

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