Турецкие военные сообщили об ударе по «колонне террористов» в Африне

Турецкая артиллерия нанесла удар по «автоколонне террористов», которая въезжала в район сирийского Африна. Информацию об этом распространил генштаб Турецкой республики в пятницу, 23 февраля.

Инцидент произошел накануне, когда колонна из 30-40 транспортных средств попыталась пройти в город Африн.

«Артиллерия ВС Турции нанесла удар по автоколонне на расстоянии 15 километров от Африна», – цитирует «РИА Новости» сообщение военных.

В генштабе подчеркнули, что во время артобстрела было уделено особое внимание тому, чтобы мирное население не пострадало, поскольку целью были только террористы из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» и ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

С 20 января Турция начала в Африне военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которых активно поддерживают США. Анкара считает эти организации террористическими.

20 февраля проправительственные сирийские войска попытались войти в район Африна, но были остановлены турецким огнем.