СМИ сообщили о прибытии дополнительных отрядов сирийских ополченцев в Африн

Несколько дополнительных отрядов сирийского народного ополчения прибыли в район Африн для оказания сопротивления турецким ВС и боевикам группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом в среду, 21 февраля, передает информагентство SANA.

Сирийские ополченцы 20 февраля отступили из Африна после того, как попали под огонь турецкой артиллерии, заявил 20 февраля президент Турции Тайип Эрдоган.

С 20 января генштаб Турции ведет в Африне военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которых поддерживают США.