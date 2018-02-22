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Вице-премьер Турции узнал о несостоявшемся соглашении Дамаска и курдов

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Фото: Global Look Prees/Ma Yan
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Дамаск и курдские формирования в Африне не смогли договориться о вводе в регион сирийских правительственных войск. Информацию об этом распространил вице-премьер Турции Бекир Боздаг в четверг, 22 февраля.

Переговоры касались передачи курдскими формированиями «Силы народной самообороны» (СНС) армии Сирии несколько позиций в Африне.

«Режим (президента Сирии Башара Асада) вел переговоры с отрядами «Сил народной самообороны», но они не смогли договориться», — цитирует сообщение ТАСС.

20 февраля турецкая армия намеревалась в ближайшие часы окружить Африн, в связи с чем курды заявили о готовности передать часть своих позиций правительственным войскам Сирии в обмен на обеспечение противовоздушной обороны. Позже Анкара заявила, что предотвратила попытку сирийских ополченцев войти в Африн.

Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» 20 января в районе сирийского Африна. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов.

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