Россия призвала влияющие на боевиков в Сирии страны обеспечить перемирие

Россия призывает все государства, которые имеют влияние на вооруженные группировки в сирийской Восточной Гуте, обеспечить прекращение боевых действий их «подопечными». Об этом говорится в заявлении МИДа РФ.

«Призываем все государства, имеющие влияние на антиправительственные вооруженные формирования, обеспечить прекращение боевых действий их «подопечными», беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и свободный выход из Восточной Гуты гражданских лиц, желающих покинуть зону боевых действий», –– говорится в сообщении министерства.

В МИДе подчеркнули, что во время принятия резолюции Совета ООН по правам человека об ухудшении ситуации в Восточной Гуте, явно прослеживались «двойные стандарты».

«Данная инициатива не имеет ничего общего с реальной заботой о правах человека в Сирии. Доказательством тому стала позиция основных авторов – делегации Великобритании, – которые при поддержке США отказались принять предложенные Россией и рядом других государств поправки, направленные на осуждение терроризма, обстрелов мирных кварталов Дамаска, которые ведут боевики», –– сообщили в ведомстве.

Отмечается, что подобная позиция США и Великобритании демонстрирует поддержку ими боевиков из Восточной Гуты, многие из которых связаны с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

«Особо возмущает тот факт, что в день голосования боевики фактически выторговывали условия, при выполнении которых они готовы были отпустить мирных жителей, находящихся у них в заложниках», –– сказали в МИДе, отметив, что РФ продолжит работу над искоренением терроризма в Сирии.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию по Сирии,которая предусматривает полное прекращение боевых действий в Восточной Гуте на 30 дней для оказания гуманитарной помощи местному населению. Несмотря на это боевики продолжают обстрелы Дамаска и гумконвоев.