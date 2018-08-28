Турецкие СМИ сообщили о планах США создать бесполетную зону в Сирии

Соединенные Штаты планируют создать военную инфраструктуру в Сирии, чтобы установить бесполетную зону на севере страны.

Предположительно, зона протянется от Манбиджа до Дейр эз-Зора. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на турецкие СМИ, для этого военные перебросили радиолокационные комплексы на американскую военную базу в Эш-Шаддади.

28 августа глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США приступят к выводу войск с территории Сирии при двух условиях — полном разгроме террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и ускорении Женевского процесса.

Вооруженный конфликт начался в Сирии в марте 2011 года. По данным ООН, за это время погибли 220 тыс. человек. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию по борьбе с ИГ без согласия официальных властей САР и одобрения ООН. За четыре года коалиция нанесла около 30 тыс. ударов.