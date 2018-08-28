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Песков не стал комментировать слова Болтона о возможной атаке США в САР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о якобы данном США обещании нанести ответный удар в случае химической атаки в Сирии (САР).

Так он 28 августа прокомментировал журналистам встречу секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по безопасности Джона Болтона. Официальный представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, может ли он подтвердить факт такого предостережения.

«Нет. Что касается содержания беседы Патрушева и Болтона, то вся информация, которая считалась необходимой, была предоставлена СМИ», — ответил Песков.

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Он также переадресовал вопрос о доказательствах подготовки провокации в Сирии в Министерство обороны.

«Заявление о том, что имеются данные о готовящейся провокации, было сделано российским Министерством обороны. Поэтому эту часть вопроса нужно адресовывать [туда]», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили о подготовке США авиаударов по Сирии. По информации ведомства, 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец «Росс» с 28 ракетами «Томагавк».

В российском министерстве заявили, что Вашингтон намерен воспользоваться провокацией с применением химического оружия в провинции Идлиб, которую готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при активном содействии британских спецслужб.

Переговоры Патрушева и Болтона состоялись 23 августа в Женеве. Они договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности, но не подписали итоговое соглашение. По словам секретаря Совбеза, документ предполагал признание Россией факта вмешательства в американские выборы 2016 года. Москва любые обвинения на этот счет отвергает. 

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