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Лавров заявил о провале планов США сменить власть в Сирии

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Попытка Вашингтона сменить политический режим в Сирийской Арабской Республике (САР) провалилась, заявил 29 августа глава МИД России Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что США неоднократно действовали таким образом при разных администрациях. При этом Вашингтон ставит задачу смены неугодной им власти в других странах выше целей уничтожения терроризма.

«Так было в Ираке, так было в Ливии, так пытаются сделать в Сирии, я бы даже сказал — пытались сделать в Сирии, и это у них не получилось», — подчеркнул дипломат.

Накануне Лавров заявил, что удары США по Сирии, нанесенные в апреле 2018 года, являются примером истинного отношения Запада к этому государству.

Страны Запада обвинили Дамаск в химатаке на город Дума в Восточной Гуте 7 апреля. США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Доказательств химатаки представлено не было.

В начале августа Россия призвала Соединенные Штаты ликвидировать военную базу международной коалиции рядом с сирийским городом Эт-Танфе. В июне министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем также требовал от США покинуть базу в Эт-Танфе и всю территорию республики.

Вооруженный конфликт начался в Сирии в марте 2011 года. По данным ООН, за это время погибли 220 тыс. человек, миллионы стали беженцами.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию по борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) без согласия Дамаска и одобрения ООН. За четыре года коалиция нанесла около 30 тыс. ударов.

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