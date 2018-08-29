Лавров заявил о провале планов США сменить власть в Сирии

Попытка Вашингтона сменить политический режим в Сирийской Арабской Республике (САР) провалилась, заявил 29 августа глава МИД России Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что США неоднократно действовали таким образом при разных администрациях. При этом Вашингтон ставит задачу смены неугодной им власти в других странах выше целей уничтожения терроризма.

«Так было в Ираке, так было в Ливии, так пытаются сделать в Сирии, я бы даже сказал — пытались сделать в Сирии, и это у них не получилось», — подчеркнул дипломат.

Накануне Лавров заявил, что удары США по Сирии, нанесенные в апреле 2018 года, являются примером истинного отношения Запада к этому государству.

Страны Запада обвинили Дамаск в химатаке на город Дума в Восточной Гуте 7 апреля. США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Доказательств химатаки представлено не было.

В начале августа Россия призвала Соединенные Штаты ликвидировать военную базу международной коалиции рядом с сирийским городом Эт-Танфе. В июне министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем также требовал от США покинуть базу в Эт-Танфе и всю территорию республики.

Вооруженный конфликт начался в Сирии в марте 2011 года. По данным ООН, за это время погибли 220 тыс. человек, миллионы стали беженцами.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию по борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) без согласия Дамаска и одобрения ООН. За четыре года коалиция нанесла около 30 тыс. ударов.