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Сирия потребовала от США покинуть базу в Эт-Танфе

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фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Сирия требует от США покинуть военную базу в городе Эт-Танфе. Об этом заявил в субботу, 2 июня, вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

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«Когда США выведут свои войска с базы в Эт-Танфе и со всей территории Сирии, мы будем говорить о соглашении по безопасности в Южной Сирии», — цитирует его «РИА Новости».

Муаллем заявил, что сирийское правительство пока не участвует в переговорах относительно ситуации на южном фронте.

31 мая президент Сирии Башар Асад рассказал о планах властей страны вернуть под контроль всю территорию государства, и США должны уйти.

Сирийский лидер заявил, что американцы вторглись в Сирию без оснований, но народы «больше не потерпят иностранного вмешательства».

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