Абхазия и Сирия договорились о взаимном признании

Сирия и Абхазия договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств. Об этом сообщил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Он отметил, что этому событию предшествовала большая работа МИД двух стран, а также посольства России в Абхазии.

«Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Убежден, что в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие, и ее народ приступит к мирной жизни», — приводит слова Хаджимы его пресс-служба.

Ранее сегодня о взаимном признании на уровне посольств объявили Сирия и Южная Осетия.