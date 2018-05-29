Сирия признала независимость Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте южноосетинского министерства иностранных дел.

В сообщении подчеркивается, что страны, действуя в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года, объявляют о взаимном признании на уровне посольств.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли гражданство страны, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных.

Независимость Южной Осетии признает Россия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.