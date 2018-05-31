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Асад обвинил США в срыве политического урегулирования сирийского кризиса

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Президент Сирии Башар Асад обвинил страны Запада во главе с Соединенными Штатами в попытках сорвать политическое урегулирование кризиса в республике. Соответствующее мнение политик высказал в интервью RT, опубликованном в четверг, 31 мая.

«Они делают это и поддерживая террористические группировки, и помогая их свежим силам проникать в Сирию, и чиня препятствия политическому процессу. Наша задача — действовать быстрее, чем они. И я думаю, что в этом мы преуспеваем», — отметил Асад, затруднившись при этом обозначить сроки завершения конфликта

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Сирийский лидер добавил, что хуже войны ничего нет, но бороться с террористами можно только силой, поскольку они не приемлют диалога. 

Комментируя американское военное присутствие в Арабской Республике, Асад заявил, что после освобождения Алеппо, Дейр эз-Зора, Хомса и Дамаска «в колоде США остается все меньше карт». 

«Американцы должны уйти, и рано или поздно это случится. Они вторглись в Ирак без каких-либо юридических оснований, и посмотрите, что из этого вышло. Они должны сделать выводы. Ирак — это не исключение, и Сирия тоже. Народы нашего региона больше не потерпят иностранного вмешательства», — заключил он.

В середине мая Асад провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которых последний заявил, что иностранные войска, которые находятся в Сирии, должны будут покинуть страну. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя этот тезис, напомнил, что Россия, в отличие от тех же Соединенных Штатов, находится в республике «по обращению сирийского руководства и имеет все легитимные основания».

Официальный Дамаск неоднократно заявлял, что США и члены западной коалиции (Франция, Великобритания и др.), находятся на территории Сирии нелегитимно. В апреле постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американские военный контингент будет находиться в Сирии до тех пор, пока не достигнет всех поставленных целей.

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