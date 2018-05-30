Боевики ИГ начали третье наступление на Пальмиру‍

Террористы запрещенной на территории России группировки «Исламское государство» ( ИГ) в ночь на среду, 30 мая, начали масштабное наступление в сирийской провинции Хомс.

Как сообщает Al-Masdar News со ссылкой на военные источники, боевики спланировали атаку на правительственные сирийские силы в районе Бадия. Они хотели прорвать блокаду, для того чтобы двинуться в сторону Пальмиры.

Издание отмечает, что сейчас ожесточенные бои продолжаются. Об успехах сторон пока не сообщается.

В ходе боевых действий в Сирии с 2015 года Пальмира дважды оказывалась во власти боевиков. Окончательно изгнать террористов из города удалось в 2017 году.

В мае 2018 года сообщалось, что несколько тысяч жителей сирийской Пальмиры, покинувших город из-за боевых действий, возвращаются в свои дома.