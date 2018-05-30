Прямой эфир

Боевики ИГ начали третье наступление на Пальмиру‍

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Террористы запрещенной на территории России группировки «Исламское государство» ( ИГ) в ночь на среду, 30 мая, начали масштабное наступление в сирийской провинции Хомс.

Засекли на дальних подступах
Израильские ракеты не застали врасплох сирийскую ПРО

Как сообщает Al-Masdar News со ссылкой на военные источники, боевики спланировали атаку на правительственные сирийские силы в районе Бадия. Они хотели прорвать блокаду, для того чтобы двинуться в сторону Пальмиры. 

Издание отмечает, что сейчас ожесточенные бои продолжаются. Об успехах сторон пока не сообщается.

В ходе боевых действий в Сирии с 2015 года Пальмира дважды оказывалась во власти боевиков. Окончательно изгнать террористов из города удалось в 2017 году.

В мае 2018 года сообщалось, что несколько тысяч жителей сирийской Пальмиры, покинувших город из-за боевых действий, возвращаются в свои дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США осуждают признание Сирией независимости Абхазии и Северной Осетии
США ограничат участие в Конференции по разоружению из-за Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017