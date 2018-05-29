США ограничат участие в Конференции по разоружению из-за Сирии

Вашингтон ограничит свое участие в работе Конференции по разоружению (КР) в Женеве из-за председательства Сирии, сообщила во вторник, 29 мая, представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

«В течение следующих четырех недель мы ограничим наше участие в пленарных заседаниях КР. Однако мы всё равно будем представлять и защищать интересы США», — цитирует ее «РИА Новости».

Науэрт также призвала Сирию отказаться от председательства в КР.

Представитель Госдепа заявила, что председательство Дамаска постыдно, поскольку правительство Сирии якобы «использует химическое оружие для убийства своего собственного народа».

КР — единственный постоянно действующий многосторонний переговорный форум международного сообщества для выработки соглашений по разоружению, в который входят 65 стран.

10 мая сирийский лидер Башар Асад в очередной раз заявил об отсутствии в стране химического оружия с 2013 года и отверг обвинения в его применении.

Сирийский лидер добавил, что подобные обвинения начались после победы сирийской армии над боевиками и назвал происходящее фарсом.