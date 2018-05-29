Прямой эфир

США ограничат участие в Конференции по разоружению из-за Сирии

0
Фото: wikipedia.org/U.S. Mission/Eric Bridiers
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон ограничит свое участие в работе Конференции по разоружению (КР) в Женеве из-за председательства Сирии, сообщила во вторник, 29 мая, представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

«В течение следующих четырех недель мы ограничим наше участие в пленарных заседаниях КР. Однако мы всё равно будем представлять и защищать интересы США», — цитирует ее «РИА Новости».

Науэрт также призвала Сирию отказаться от председательства в КР.

Представитель Госдепа заявила, что председательство Дамаска постыдно, поскольку правительство Сирии якобы «использует химическое оружие для убийства своего собственного народа».

КР — единственный постоянно действующий многосторонний переговорный форум международного сообщества для выработки соглашений по разоружению, в который входят 65 стран.

10 мая сирийский лидер Башар Асад в очередной раз заявил об отсутствии в стране химического оружия с 2013 года и отверг обвинения в его применении.

Сирийский лидер добавил, что подобные обвинения начались после победы сирийской армии над боевиками и назвал происходящее фарсом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сирия назвала условия для восстановления отношений с Турцией
Абхазия и Сирия договорились о взаимном признании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017